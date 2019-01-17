В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве наступят крещенские морозы

На следующей неделе температура воздуха в столице понизится до 10—14 градусов мороза.

Крещенские морозы придут в Москву 22 января. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Настоящие морозы наступят 22 января, когда днём температура опустится до минус 10 — минус 14 градусов, — рассказал метеоролог, отметив, что в этом году крещенские морозы придут в столицу поздно.

Вильфанд уточнил, что 19 января, на Крещение, температура воздуха в городе будет держаться на уровне минус четырёх — минус шести градусов.

Ранее синоптики рассказывали, что в ночь с 18 на 19 января в городе ожидается небольшой снег.