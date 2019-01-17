В УПЦ заявили, что закон о "церковном рейдерстве" нарушает Конституцию Украины

Принятый Верховной радой Украины закон о религиозных общинах является вопиющим нарушением конституции и международных обязательств Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя информационного отдела канонической Украинской православной церкви архиепископа Климента.

По словам архиепископа, закон направлен на "грубое нарушение фундаментальных прав и свобод верующих людей". Он также сожалеет, что авторы документа не скрывали, что закон "направлен против канонической церкви, на ликвидацию УПЦ".

Напомним, что закон о "церковном рейдерстве" позволит властям Киева лишить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) её храмов, а также другого имущества в случае, если прихожане проголосуют за переход конкретного храма под юрисдикцию украинской "новой церкви". За проголосовали 229 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Комментируя этот закон, украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что документ не допустит кровопролития.