Полное погружение? В красноярском ТРЦ ребёнка после квеста укусила змея

После окончания игры работник центра дал погладить школьнику скользкого питомца, который оказался агрессивным.

В одном из торгово-развлекательных центров Красноярска девятилетнего мальчика после квеста под названием "Форд Боярд" укусила змея. По факту инцидента краевой главк СКР начал доследственную проверку.

Инцидент произошёл ещё 18 ноября 2018 года, однако полиция передала данные следователям только 16 января. По предварительной версии, после окончания игры работник центра дал погладить мальчику змею. Но она оказалась не так миролюбива, как её владелец, и укусила ребёнка. Испуганные родители отвезли сына в больницу.

— Медики установили, что состояние здоровья ребёнка удовлетворительное, осложнений в связи с укусом не выявлено. Змея вида "полоз", семейства ужеобразных не является ядовитой, — пояснили в СКР.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и установить, соблюдалась ли необходимая безопасность при проведении квеста.