"Сарказм". Депутат из Читы оправдалась за идею отключать ночью свет малоимущим

По словам парламентария, отрубать свет на ночь жильцам бараков она предложила от безысходности.

Депутат Думы Читы Екатерина Борисова объяснила свой призыв об отключении света малоимущим, незаконно использующим электричество для отопления домов.

— Вообще, конечно, это прозвучало в контексте как сарказм о безвыходной мере. Мы обсуждали работу нашего муниципального предприятия, которое обслуживает неблагоустроенный фонд, — рассказала народная избранница в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

По словам Борисовой, жители неблагоустроенного фонда задолжали за электроэнергию более 50 миллионов рублей. Неблагоустроенный фонд обслуживает муниципальное предприятие, которое должно будет обанкротиться, если на покрытие долгов не будет выделено средств из городского бюджета.

— Поскольку все воруют, о чём и шла речь, ОДН [общедомовые нужды] раскидываются на всех, счета у всех гигантские, и уже даже платёжеспособные перестают платить, потому что вместо 500 рублей у них уже две-три тысячи, а то и пять тысяч рублей счета выставлены, — пояснила Борисова.

Депутат отметила, что предложение об отключении света малоимущим противоречит жилищному кодексу, потому данная мера применена не будет.

Ранее Лайф писал, что чиновница подкрепила своё предложение об отключении света на ночь словами о том, что в это время суток "нормальные люди спят".