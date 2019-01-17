Путин и Вучич возложили венки к памятнику советским воинам в Белграде

К мемориальному кладбищу лидеры двух стран приехали на российском лимузине Aurus.

Президенты РФ и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич возложили цветы к памятнику советским солдатам в Белграде в присутствии нескольких сотен местных жителей.

Как сообщает корреспондент Лайфа с места событий, к мемориальному кладбищу лидеры приехали на российском лимузине Aurus. Путин и Вучич возложили венки к монументу освободителям Белграда и пошли внутрь мемориального парка к памятнику советским воинам, у которого также оставили цветы.

Визит президента России в Сербию начался с дани памяти советским солдатам: Путин и Вучич возложили венки к Мемориалу освободителей Белграда pic.twitter.com/Luoe4MXzvl — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 января 2019 г.

Президент РФ Владимир Путин будет в Сербии один день. Российского лидера лично встретил его сербский коллега Александр Вучич. В распорядке дня глав государств — переговоры и подписание ряда документов, а также посещение храма Святого Саввы.