Рада разрешила Минобороны Украины напрямую закупать оружие из-за рубежа

Документ должны подписать спикер парламента Андрей Парубий и президент Пётр Порошенко.

Верховная рада поддержала законопроект, согласно которому у государственного оборонного сектора появится возможность импортировать вооружения без посредников. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, пишет ТАСС.

— Предлагается предоставить возможность государственным заказчикам по государственному оборонному заказу непосредственно осуществлять закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту, — говорится в сообщении украинского парламента.

Как отмечается, законопроект теперь должны подписать спикер парламента Андрей Парубий и президент Пётр Порошенко.

По словам главы профильного парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского, законопроект откроет Украине доступ к бюджету в 250 млн долларов, которые стране выделили США.

Напомним, в августе прошлого года Сенат США одобрил решение выделить 250 млн долларов Украине на нужды обороны.