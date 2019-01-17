Рада разрешила Минобороны Украины напрямую закупать оружие из-за рубежа

Верховная рада поддержала законопроект, согласно которому у государственного оборонного сектора появится возможность импортировать вооружения без посредников. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, пишет ТАСС.
— Предлагается предоставить возможность государственным заказчикам по государственному оборонному заказу непосредственно осуществлять закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту, — говорится в сообщении украинского парламента.
Как отмечается, законопроект теперь должны подписать спикер парламента Андрей Парубий и президент Пётр Порошенко.
По словам главы профильного парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского, законопроект откроет Украине доступ к бюджету в 250 млн долларов, которые стране выделили США.
Напомним, в августе прошлого года Сенат США одобрил решение выделить 250 млн долларов Украине на нужды обороны.
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