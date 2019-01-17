Политолог о скандале с премиями в Хакасии: Вызов для казны и здравого смысла

По мнению эксперта, управленческие ошибки, которые допускает губернатор-коммунист Валентин Коновалов, свидетельствуют о том, что избиратели несколько месяцев назад сделали неправильный выбор.

По словам директора Центра политического анализа (ЦПА) Павла Данилина, ситуация в Хакасии, где разгорелся скандал из-за 500-процентных премий "ближнему кругу" главы региона, представляется крайне тревожной. Эксперт указывает не только на сам факт грандиозных выплат людям, которые проработали на своих должностях не более двух месяцев, но и на увольнение чиновницы, которая, по слухам, "выступила против разбазаривания государственных средств".

— Во-первых, это безусловный повод для проверки прокуратуры на соответствие решений губернатора закону, — заявил Данилин в беседе с Лайфом. — Во-вторых, это повод для парламентского расследования законодательного собрания Хакасии. И, конечно же, это повод для активнейшей работы по разъяснению населению сложившейся ситуации: выбор, который они сделали во время губернаторской кампании, безусловно, ошибочный.

По словам политолога, губернатор Коновалов принимает решения, которые не просто не соответствуют духу и букве закона, но и выходят "за рамки разумного".

— Всё же, это, извините, дотационная республика, которая находится в преддефолтном состоянии и выдача подобных премий — это не просто вызов здравому смыслу, это вызов федеральному бюджету. Губернатора необходимо ставить на место и, возможно, поднять вопрос об отрешении его от должности, — добавил он.

Напомним, что перед Новым годом Коновалов выдал премии по несколько сотен тысяч рублей ряду высокопоставленных чиновников своей администрации. Среди премируемых — 15 человек, в том числе замы Коновалова и министры. Заместитель губернатора Хакасии Юлия Исмагилова, к примеру, получила по итогам года премию в размере 300% ежемесячного оклада. А другим распоряжением она премирована ещё на 200%. В общей сложности чиновница получила миллион рублей.

А ранее стало известно, что замминистра финансов Хакасии Галина Спиридонова лишилась своей должности после того, как возмутилась тем, что чиновникам назначили вознаграждение в размере 200–500 процентов от ежемесячного оклада.