Милонов заявил в полицию на частный свингер-клуб в Москве

Читайте также

Милонов заявил в полицию на частный свингер-клуб в Москве

15

Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев

Политик сообщил, что свингер-клуб действует в одном из нежилых домов на Волгоградском проспекте.

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в московскую полицию с заявлением о работе частного свингер-клуба в одном из домов в Южнопортовом районе города. Об этом сообщает агентство "Москва".

Как уточняется, Милонов подал заявление в УВД по Юго-Восточному административному округу Москвы. Депутат сообщил, что на Волгоградском проспекте в нежилом доме работает частный свингер-клуб.

В настоящее время сотрудники МВД проверяют полученную от политика информацию.

Ранее Милонов предложил запретить экстрасенсов. Финалист 12-го сезона "Битвы экстрасенсов" Анатолий Леденёв заявил, что депутат "с головой не алё".

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×