Россияне смогут увидеть сближение Луны и звезды Альдебаран

Сближение Луны и звезды из созвездия Тельца можно будет наблюдать 17 и 18 января.

С территории России можно будет наблюдать за сближением Луны и звезды Альдебаран, сообщается на сайте Московского планетария.

— Россияне 17 и 18 января 2019 года смогут наблюдать сближение Луны и ярчайшей звезды созвездия Телец — Альдебарана. Небесная пара сблизится после заката солнца над южным горизонтом, — рассказали в пресс-службе планетария.

Как поясняется в сообщении, сближение является видимым прохождением одного небесного объекта вблизи другого на небесной сфере.

Отмечается, что при сближении угловое расстояние между светилами составляет менее 6–7 градусов.

Так, сегодня, 17 января, в 21:20 мск луну и звезду будет разделять чуть больше градуса.

— Тесное сближение можно будет наблюдать в вечернее и ночное время высоко над южным горизонтом при условии ясной погоды, — рассказали в планетарии.

Ранее Лайф сообщал, что в январе жители России смогут увидеть "кровавую" луну.