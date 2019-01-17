Путин поручил утвердить план реализации Концепции развития волонтёрства

Президент России Владимир Путин поручил кабмину утвердить план реализации Концепции развития волонтёрства в нашей стране до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, правительству нужно привлечь фонд оператора президентских грантов и установить требования к порядку проведения конкурсов на оказание финансовой поддержки социально ориентированным НКО.

Кабмину также необходимо принять меры, которые направлены на совершенствование методологии оценки активности россиян в деятельности волонтёров.

Добавим, прошлый год в нашей стране прошёл под эгидой добровольчества.