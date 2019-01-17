Путин поручил подготовить курсы по взаимодействию чиновников с НКО

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству разработать курсы, которые помогли бы чиновникам взаимодействовать с некоммерческими организациями и волонтёрами. Такое поручение включено в перечень, который составлен по итогам декабрьского заседания Государственного совета.
Участвовать в разработке курсов будет Ассоциация волонтёрских центров и АНО "Россия — страна возможностей".
В документе отмечается, что курсы будут включены в образовательные программы для глав и работников органов государственной власти, местного самоуправления, подведомственных организаций.
Цель — "ознакомление обучающихся с добровольческой (волонтёрской) деятельностью и деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций".
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени