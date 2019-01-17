Путин проводит встречу с Вучичем в Белграде — видео

Президент РФ Владимир Путин проводит в Белграде встречу с лидером Сербии Александром Вучичем.

За этой встречей последуют переговоры в расширенном составе. Затем будут подписаны совместные документы.

Планируется, что президент РФ вручит коллеге орден Александра Невского за вклад в расширение сотрудничества между двумя странами. Лидеры двух государств также примут участие в приёме, куда приглашены представители бизнес-кругов России и Сербии.

Напомним, самолёт Владимира Путина сегодня в небе Сербии сопровождали истребители. По Белграду российский лидер прокатил коллегу на лимузине из проекта "Кортеж".