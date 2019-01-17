В ФСО объяснили планы засекретить своих поставщиков при закупках

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В ФСО объяснили планы засекретить своих поставщиков при закупках

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Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Проведение закупок засекреченным способом необходимо из-за увеличения количества угроз, в том числе террористического характера, в отношении объектов государственной охраны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службы охраны (ФСО), где подготовлены предложения о внесении изменений в закон о закупках.

— Принятие изменений позволит обеспечить гарантированное выполнение мер по осуществлению государственной охраны, — заверили в ФСО.

Сообщается, что реализация законопроекта не окажет влияния на доходы, расходы бюджетов бюджетной системы.

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