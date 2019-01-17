Путин поблагодарил Вучича за приглашение в Сербию и тёплый приём

Читайте также

Путин поблагодарил Вучича за приглашение в Сербию и тёплый приём

263

Александр Вучич (слева) и Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил сербского лидера Александра Вучича за приглашение в его страну и оказанный ему тёплый приём.

— Благодарю за приглашение. Мы с вами в постоянном контакте находимся. Недавно встречались в России. Я помню свой визит в Сербию. Хочу поблагодарить жителей Белграда и братского сербского народа за тёплый приём, — сказал глава государства.

Президент РФ отметил, что растёт товарооборот между двумя странами, а отношения Москвы и Белграда становятся всё более диверсифицированными.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×