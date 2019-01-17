Сперва все подумали, что у женщины случился инфаркт, поэтому никто не смог оказать ей должную помощь.

В Москве посетительница ГУМа умерла, поперхнувшись булочкой, сообщает телеграм-канал Mash.

67-летняя Марионелла Щеглова пошла с подругой в ГУМ и зашла в кафе "Фестивальное", чтобы перекусить. Сперва поспешившие на помощь подумали, что у женщины инфаркт. Позже стало понятно, что еда попала не в то горло, но было уже поздно: Марионелла задохнулась.

Ранее Лайф рассказывал об английском комике, который спрыгнул со сцены во время стендапа и спас жизнь поперхнувшейся фанатке.