Посетительница ГУМа умерла, поперхнувшись булочкой

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Посетительница ГУМа умерла, поперхнувшись булочкой

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Сперва все подумали, что у женщины случился инфаркт, поэтому никто не смог оказать ей должную помощь.

В Москве посетительница ГУМа умерла, поперхнувшись булочкой, сообщает телеграм-канал Mash.

<p>Марионелла Щеглова. Фото: © <a href="https://t.me/breakingmash" target="_blank">Mash</a></p>

67-летняя Марионелла Щеглова пошла с подругой в ГУМ и зашла в кафе "Фестивальное", чтобы перекусить. Сперва поспешившие на помощь подумали, что у женщины инфаркт. Позже стало понятно, что еда попала не в то горло, но было уже поздно: Марионелла задохнулась.

Ранее Лайф рассказывал об английском комике, который спрыгнул со сцены во время стендапа и спас жизнь поперхнувшейся фанатке.

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