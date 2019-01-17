Асад рассказал о попытках разделения церкви в Сирии и Ливане по примеру Украины

Читайте также

Асад рассказал о попытках разделения церкви в Сирии и Ливане по примеру Украины

559

Башар Асад. Фото: © РИА Новости

Политик заявил о необходимости препятствовать разделению православных церквей на всех международных площадках.

Президент Сирии Башар Асад на встрече с российской делегацией рассказал о попытках разделения Антиохийской церкви в Сирии и Ливане по аналогии с церковным расколом на Украине. Об этом по итогам встречи с сирийским лидером сообщил возглавляющий делегацию депутат Госдумы Дмитрий Саблин, пишет РИА "Новости".

— Сегодня мы видим попытки разделения церкви и на нашей земле. Попытки разделения Антиохийской церкви в Сирии и Ливане. Идут разговоры о предоставлении независимости ливанской митрополии, — привёл Саблин слова президента Сирии.

По словам депутата, Асад заявил, что в Сирии видят попытки разделения церкви, как это произошло на Украине. Президент Сирии заявил о необходимости препятствовать разделению православных церквей в мире.

В ходе встречи Асад отметил важность получения информации из первых рук. По словам сирийского лидера, сегодня бой идёт за весь мир, не только за его страну.

Ранее Лайф сообщал о планах Асада посетить Крым.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×