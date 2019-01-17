Пять ведомств поддержали законопроект об устойчивости Рунета

Документ предусматривает введение мер, которые в случае опасности помогут сохранить устойчивую работу сетей связи и российского сегмента глобальной сети.

Сегодня состоялось расширенное заседание Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, где обсуждался законопроект об устойчивости Рунета. На заседании замминистра связи Олег Иванов и замруководителя РКН Александр Панков сообщили, что в Минкомсвязи и Роскомнадзоре поддерживают этот законопроект.

— Концептуально по целеполаганию Минкомсвязи и другие федеральные органы исполнительной власти, которые предоставили свои заключения по этому поводу, законопроект поддерживают, — сказал Иванов.

О пользе законопроекта об устойчивости Рунета высказались также в Федеральной службе охраны и Федеральной службе технического и экспортного контроля.

— На пёстрой карте российского Интернета есть много белых пятен... Этот законопроект направлен на то, чтобы убрать эти белые пятна. Федеральная служба охраны подтверждает необходимость данного проекта, — отметил представитель ФСО Виталий Пугачёв.

В декабре 2018 года сенаторы Людмила Бокова, Андрей Клишас и депутат Андрей Луговой внесли в Госдуму законопроект об устойчивости Рунета. Целью проекта является построение системы защиты от угроз, начало проектирования сетевой инфраструктуры для нужд цифровой экономики, снятие с операторов связи обязанности ограничения доступа к запрещённой информации.

В качестве мер защиты от угроз предлагается подключение операторов связи к национальной системе DNS. Она позволит гарантировать доступ к российским сайтам, даже если кто-то извне попробует отключить нам Интернет. Кроме того, предлагается создать центр мониторинга, который получит возможность в случае нештатных ситуаций координировать взаимодействие операторов связи. Эти меры профилактические, но в случае опасности помогут сохранить устойчивую работу сетей связи и российского сегмента сети Интернет.