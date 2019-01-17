Восемь человек погибли при обрушении золотодобывающей шахты в Афганистане

В результате обрушения золотодобывающей шахты в афганской провинции Бадахшан погибли по меньшей мере восемь человек. По данным телеканала Tolo News, ещё двое получили ранения.

At least 8 workers were killed and 2 others were wounded in #Badakhshan mine collapse, Raghistan District Governor Ghulamullah Sayed said. He said the incident happened in Raghistan district on Thursday where the miners were searching for gold. — TOLOnews (@TOLOnews) 17 января 2019 г.

Уточняется, что ЧП произошло 17 января в шахте в местности под названием Рагистан. Сведения о состоянии пострадавших не приводятся.