Восемь человек погибли при обрушении золотодобывающей шахты в Афганистане

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Восемь человек погибли при обрушении золотодобывающей шахты в Афганистане

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Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

В результате обрушения золотодобывающей шахты в афганской провинции Бадахшан погибли по меньшей мере восемь человек. По данным телеканала Tolo News, ещё двое получили ранения.

Уточняется, что ЧП произошло 17 января в шахте в местности под названием Рагистан. Сведения о состоянии пострадавших не приводятся.

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