До +2 °С тепла. Синоптики рассказали, когда москвичам ждать вторую оттепель

Вторая в этом году оттепель ожидается в Москве в пятницу, 18 января. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, ночью ожидается до минус пяти градусов, а днём до двух градусов тепла. Аналогичная температура воздуха ожидается и в Подмосковье.

— При этом ветер юго-западный до 12 м/с и порывы до 18 м/с сегодня ночью, днём чуть поменьше — до 15 м/с и снег. Сочетание снега и ветра приведёт к метелям, — сказал синоптик.

Первая в году оттепель была зафиксирована в столице 15 января. Днём температура воздуха в столице поднялась до плюс 0,3 градуса.