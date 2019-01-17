"Один телевизор, одна кнопка". Юрий Лоза объяснил мгновенный успех The Beatles

По мнению артиста, ливерпульская четвёрка является запрограммированным феноменом.

Российский музыкант и композитор Юрий Лоза, известный критикой в адрес легенд рока, на этот раз покусился на группу The Beatles. По мнению певца, мгновенная слава пришла к ливерпульской четвёрке во многом благодаря техническому прогрессу.

По его мнению, легендарная рок-группа является "совершенно чётко описываемым и укладывающимся в рамки определённых тенденций феноменом, который был запрограммирован определёнными условиями" — появлением телевидения.

— Карьера The Beatles стартовала тогда, когда в каждом доме появился телевизор. Один телевизор, одна кнопка, и те, кто есть в этом телевизоре, конечно же, мгновенно становятся звёздами! — сказал Лоза в интервью Newinform.

Артист при этом признаёт, что рок-группа написала великие произведения, которые впоследствии были перепеты всеми оркестрами мира, их песни выходят за рамки моды и стиля. Самыми выдающимися Лоза считает Yesterday, Girl, Eleanor Rigby.