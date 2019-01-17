"Победа" закрывает международные рейсы из Санкт-Петербурга

В компании заявили, что закрытие полётов за рубеж из Северной столицы связано с систематическими задержками рейсов службами аэропорта Пулково.

Лоукостер "Победа" планирует с 31 марта прекратить выполнять международные рейсы из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз авиакомпании.

В заявлении "Победы" отмечается, что в интересах клиентов было принято решение выполнить все рейсы за рубеж из аэропорта Пулково до конца зимнего расписания.

Как отмечается, продажа билетов на рейсы летнего расписания пока не открывалась.

— Отмена программы полётов связана с систематическими задержками рейсов в Пулково службами аэропорта, — отметили в компании.

В "Победе" уточнили, что в зимнем расписании с 17 марта отменяется лишь рейс Санкт-Петербург — Лондон. На этом маршруте было выкуплено минимальное количество билетов. В компании заверили, что отказ от рейса не отразится на клиентах.

Ранее Лайф сообщал, что летать из Санкт-Петербурга в Лондон "Победа" начала в октябре.