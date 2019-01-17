Депутат предложил ввести штрафы за перерасход электричества

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Депутат предложил ввести штрафы за перерасход электричества

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Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный напомнил, что подобная система сборов существовала ещё в СССР.

С целью повышения энергоэффективности экономики России нужно ввести штрафы за нерациональное использование энергоресурсов, заявил председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

— В условиях отсутствия экономических стимулов к энергосбережению для повышения энергоэффективности российской экономики необходимо введение жёсткой системы штрафов за нерациональное использование энергоресурсов, — сказал Завальный.

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Парламентарий напомнил, что подобная система сборов существовала ещё во времена СССР.

Напомним, в прошлом году в Правительстве РФ был вынесен на обсуждение вопрос введения социальной нормы энергопотребления для населения, согласно которой предусматривается оплата за электроэнергию по заниженному тарифу и его рост при превышении лимита.

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