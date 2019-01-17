Ёлки, свинья из плюша... В такси рассказали, что клиенты забывали в праздники

В "Яндекс.Такси" рассказали, какие вещи клиенты забывали в машинах с середины декабря до конца новогодних праздников, пишет агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу сервиса.
Как уточняется, были изучены обращения клиентов, поступившие в службу поддержки с середины декабря до конца январских каникул.
— Это 28 санок, 18 ёлок, четыре фейерверка, одна плюшевая свинья, 11 пар коньков, одна банка красной икры, десять бутылок вина и 62 новогодних подарка, — рассказали в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе, самый быстрый способ вернуть забытую вещь — позвонить водителю машины такси, в которой она была забыта.
Его телефонный номер доступен в течение 24 часов после поездки в истории поездок.
Также, чтобы сообщить о забытой вещи, клиенты могут обратиться в службу поддержки сервиса.
Ранее Лайф писал, что москвичи забывали в такси водку, нижнее бельё и живую рыбу.
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