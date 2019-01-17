Ёлки, свинья из плюша... В такси рассказали, что клиенты забывали в праздники

В декабре и январе пассажиры оставляли в машинах такси новогодние подарки, бутылки вина, коньки и фейерверки.

В "Яндекс.Такси" рассказали, какие вещи клиенты забывали в машинах с середины декабря до конца новогодних праздников, пишет агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Как уточняется, были изучены обращения клиентов, поступившие в службу поддержки с середины декабря до конца январских каникул.

— Это 28 санок, 18 ёлок, четыре фейерверка, одна плюшевая свинья, 11 пар коньков, одна банка красной икры, десять бутылок вина и 62 новогодних подарка, — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, самый быстрый способ вернуть забытую вещь — позвонить водителю машины такси, в которой она была забыта.

Его телефонный номер доступен в течение 24 часов после поездки в истории поездок.

Также, чтобы сообщить о забытой вещи, клиенты могут обратиться в службу поддержки сервиса.

Ранее Лайф писал, что москвичи забывали в такси водку, нижнее бельё и живую рыбу.