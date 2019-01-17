Вучич на русском языке поблагодарил Путина за орден Александра Невского

Сербский лидер Александр Вучич поблагодарил президента России за присуждение ему ордена Александра Невского. Сделал он это на русском языке.

— Большое спасибо, это будет большая честь для меня и для Сербии, — сказал Вучич.

7 января стало известно, что Путин подписал указ о награждении Вучича орденом Александра Невского. В Кремле отметили, что сербский лидер награждён этим орденом за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с Россией.