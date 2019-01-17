"Договор ещё можно спасти!" В Госдепе назвали условие для сохранения ДРСМД

Американская сторона заявила, что речь идёт об уничтожении крылатой ракеты наземного базирования 9М729.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) можно спасти при соблюдении Россией определённого условия. Его озвучила замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

— Договор ещё вполне можно спасти! Россия просто должна начать его выполнять. Русские и сами прекрасно знают, что они должны сделать: уничтожить ракету, — заявила дипломат в интервью "Коммерсанту".

Томпсон пояснила, что речь идёт о ликвидации крылатой ракеты наземного базирования 9М729. По её словам, США не убедили доказательства, предоставленные Москвой, в которых говорится, что российская сторона не проводила испытаний 9М729 со стационарной установки на запрещённую договором дальность. Заместитель госсекретаря подчеркнула, что модификация ракеты не устроит Вашингтон.