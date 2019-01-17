Боялась прыгать из-за малыша. Пермяк рассказал, как беременную спасали из огня

В итоге женщина спустилась по раздвижной лестнице: сначала — на козырёк, потом — на тротуар.

Житель Перми Вячеслав Варанкин на своей странице в "Фейсбуке" рассказал, как вместе с другими неравнодушными спасал беременную женщину из горящего офиса. По его словам, он услышал крики о помощи из соседнего здания, а выглянув в окно, увидел клубы дыма.

— Тут же наш сотрудник начал вызывать МЧС, я побежал к месту происшествия. Из окна третьего этажа ул. Монастырской, 12б валил густой дым. В окно, насколько это возможно, высунулась женщина. Спасло то, что под окном находился козырёк, а пермяки оказались героями, — написал он.

Очевидцы, по его словам, залезли на козырёк и растянули одеяло. Сам пермяк также подбежал к мужчинам и схватил одеяло, чтобы помочь. Варанкин отмечает, что женщину просили спрыгнуть, но из-за очень густого дыма она не могла побороть страх. Позднее стало известно почему — она была беременна.

В итоге женщина спустилась по раздвижной лестнице: сначала — на козырёк, потом — на тротуар.

Напомним, что сегодня днём загорелся крупный бизнес-центр на Монастырской улице. Прибывшим сотрудникам МЧС пришлось вызволять людей из кабинетов через окна. Что касается будущей матери, то она спустилась сначала на козырёк здания с помощью раздвижной лестницы, а потом уже на тротуар.

В региональном Минздраве позднее сообщили, что женщина уже родила. Мать и ребёнок абсолютно здоровы и находятся под наблюдением врачей. Пол новорождённого пока не известен.