Российские пограничники рассказали о нарушениях японских рыбаков у Курил

В частности, у капитана шхуны "Касугамару-18" отсутствовало свидетельство на промысел.

Пограничная служба ФСБ опровергла сообщения о задержании японских рыбаков в районе Курильской гряды 7 января. Об этом сообщает РИА "Новости". В пресс-службе ведомства рассказали, что нарушения на судне имели место быть, однако рыбаков никто не арестовывал: разбирательство провели в море, а против капитана "Касугамару-18" по итогу возбудили дело об административном правонарушении.

— У капитана судна отсутствовало свидетельство на промысел, предоставляющее в данном случае право на осуществление судном промысловой деятельности, — проинформировали пограничники.

В ведомстве добавили, что произошло в российских территориальных водах в двух милях севернее мыса Ивановский. Кстати, из пяти японских судов, которые вели промысел в этом районе, нарушения были обнаружены только у "Касугамару-18".

Ранее сообщалось, что пограничники остановили два японских рыболовецких судна у острова Кунашир для проверки. Однако у рыбаков не было некоторых разрешительных документов, поэтому пограничники потребовали заплатить штраф. МИД Японии в этой связи заявил протест и назвал действия РФ неприемлемыми.