В России взвинтили ценники на автомобили 26 марок

За последний месяц 26 производителей взвинтили ценники на свои машины в России на фоне роста продаж. Эксперты сайта "Цена авто" проанализировали цены на отечественном авторынке с 16 декабря 2018 года по 15 января 2019 года.
За этот период подорожала продукция двух гигантов российского автопрома — АвтоВАЗа и УАЗа. Они прибавили в цене от 12 до 25 тысяч рублей. Переписала ценники на свою продукцию французская компания Citroen. Её машины выросли на 20–100 тысяч рублей.
Кроме того, теперь машины Jeep и Lexus стоят на 40–158 тысяч рублей больше, Mercedes-Benz — на 30–310 тысяч рублей, Nissan — на 11–85 тысяч рублей и Volkswagen — на 15–90 тысяч рублей больше. Изменились ценники на весь модельный ряд Hyundai (на 19–50 тыс. руб.), KIA (на 15–155 тыс. руб.), Mitsubishi (на 20–53 тыс. руб.), Peugeot (на 20–80 тыс. рублей).
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