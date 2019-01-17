Сергей Собянин открыл разворотную эстакаду на Волоколамском шоссе в Москве

Мэр города отметил, что новую эстакаду удалось построить на год раньше намеченного срока.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по разворотной эстакаде с Волоколамского шоссе на улицу Академика Курчатова.

В "Инстаграме" градоначальник опубликовал фотографии новой эстакады. Собянин уточнил, что её удалось построить на год раньше запланированного срока.

— Теперь, чтобы развернуться в центр, водители могут поворачивать на улицу Академика Курчатова, не делая крюк до канала Москвы, — пояснил мэр российской столицы.

По словам Собянина, новая эстакада является частью большого проекта реконструкции Волоколамского шоссе. По словам Собянина, завершить работы на трассе планируется в 2021 году.

— Большая часть работ уже завершена, — сообщил градоначальник, отметив, что строителям осталось доделать развязку на пересечении с МКАД и участок магистрали от МКАД до реки Сходня.

Ранее Лайф писал, что мэр столицы предложил москвичам выбрать главные события города за год.