Лидера УНА–УНСО увезли с заседания Рады на скорой

Старейший депутат Верховной рады был экстренно госпитализирован в больницу прямо из зала заседаний украинского парламента. Речь идет о лидере движения УНА–УНСО* Юрие Шухевиче, отец которого — Роман Шухевич — известен как один из идеологов и создателей ОУН* и главнокомандующий Украинской повстанческой армией*.

Уточняется, что Шухевичу вызвали скорую помощь, когда она пожаловался на плохое самочувствие во время парламентской сессии. Престарелый депутат смог сам дойти до кареты медиков, после чего его тут же увезли в одной из медучреждений украинской столицы. Диагноз пока неизвестен.

Шухевич — член Радикальной партии Олега Ляшко, является одним из авторов законопроекта о разрыве дипломатических отношений с Россией.

* Организации запрещены в России по решению Верховного суда. — Прим.