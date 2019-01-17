В правительстве обсудят вопрос упрощения выдачи виз иностранным волонтёрам

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по упрощению выдачи виз иностранным волонтёрам на принципах взаимности. Это поручение кабмин должен выполнить к 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Правительству РФ... представить предложения по расширению перечня оснований для выдачи обыкновенной гуманитарной визы на въезд в РФ, предусмотрев её выдачу на основе принципа взаимности иностранным гражданам, въезжающим в РФ в целях осуществления добровольческой (волонтёрской) деятельности, — говорится в поручении.

Кроме того, правительству было поручено подготовить меры по популяризации волонтёрства, предусматривающие размещение рекламы, использование СМИ и соцсетей.