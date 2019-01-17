По кличке Паша. Вучич подарил Путину щенка шарпланинской овчарки — видео

Президент Сербии Александр Вучич подарил российскому лидеру Владимиру Путину щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из здания палаты в Белграде, где проходят переговоры двух лидеров.

Проходя в зал для переговоров делегаций, российский лидер заметил своего будущего питомца и сказал: "Симпатяга!" Пушистого щенка вручили Путину сразу после завершения встречи с Вучичем в узком составе.

Президент РФ Владимир Путин будет в Сербии один день. Российского лидера лично встретил его сербский коллега Александр Вучич. Главы государств возложили цветы к монументу освободителям Белграда и памятнику советским воинам, а после провели переговоры и подписали ряд документов. Позже Путин и Вучич посетят храм Святого Саввы.