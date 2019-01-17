Протоиерей Смирнов — о захвате церквей на Украине: "Ад — это состояние души"

По его мнению, лидера страны Петра Порошенко интересуют только деньги, он просто "вошь" в руках западных политиков.

Действия властей Украины по разделению православной церкви в стране — это не их инициатива, а выполнение задач, поставленных Западом. Такое мнение в интервью Лайфу выразил протоиерей Дмитрий Смирнов. Так он прокомментировал сегодняшнее решение Верховной рады поддержать закон о "церковном рейдерстве".

— Ад — это же состояние души. Представляете, у человека трусливая, злобная ненависть… Понимаете, Порошенко — это просто вошь, а я не энтомолог, во вшах не разбираюсь. Это мелкая фигура, безыдейная. Все эти штуки придумал не он, у него не хватит ни ума, ни образования. Вот он просто бескорыстно любит гроши. И он ещё надеется, что он их себе оставит. Да они его обдерут как липку, американцы, — сказал Смирнов.

По его мнению, всё это — результат "англо-саксонской политики в мире, политики колоний".

Что касается действий властей Украины по захвату церквей после получения так называемой автокефалии, то у священников УПЦ МП, по мнению протоиерея, есть только один способ не отдавать храмы — закрыться с едой и выходить оттуда маленькими группами для пополнения запасов. Дмитрий Смирнов считает, что пытаться действовать в правовом поле на Украине не получится.

— Это (Власти Украины. — Прим. ред.) люди без стыда, без совести, с ними играть в какие-то законные меры просто не имеет смысла, — сказал протоиерей.

Напомним, закон о "церковном рейдерстве" позволит властям Киева лишить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) её храмов, а также другого имущества, если прихожане проголосуют за переход конкретного храма под юрисдикцию украинской "новой церкви". За проголосовали 229 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Комментируя этот закон, украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что документ не допустит кровопролития.