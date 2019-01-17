Собянин пообещал продлить работу наземного транспорта в Крещенскую ночь

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Собянин пообещал продлить работу наземного транспорта в Крещенскую ночь

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Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Более ста автобусов, троллейбусов и трамваев будут курсировать в Москве до трёх часов ночи в Крещенскую ночь. Интервал составит полчаса, пообещал на своей странице в "Твиттере" мэр столицы Сергей Собянин.

Городской наземный транспорт, как сообщается на сайте мэра и Правительства Москвы, будет перевозить людей до мест купания и храмов, где пройдут богослужения.

Традиционные крещенские купания пройдут в столице на 59 площадках. Окунуться в прорубь можно будет с 18:00 18 января до 18:00 19 января.

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