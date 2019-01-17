Принимали в дар ульи. Возбуждено новое дело по колонии, где содержат Цеповяза

Ранее сообщалось, что член банды Цапка фактических проживал на пасеке, разбитой в исправительном учреждении.

Генеральная прокуратура возбудила новое уголовное дело по факту нарушений в колонии №3 УФСИН России по Амурской области, в которой содержится член банды Цапка Вячеслав Цеповяз.

Проверка показала, что сотрудники колонии "принимали в дар" разные ценности, в том числе ульи "для использования на пасеке осуждёнными, что противоречит действующему законодательству".

Ранее стало известно, что Цеповяз фактически проживал не в камере, а на пасеке, где и находились эти ульи. Именно там, предположительно, и были поджарены шашлыки, с которыми он затем фотографировался.

Дело возбуждено по части 1 стать и 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")".

Напомним, сладкая жизнь Цеповяза в колонии закончилась, когда в СМИ появились снимки, на которых он ест крабов, шашлык и красную икру, а также пользуется мобильным телефоном. Последовали проверки, было возбуждено уголовное дело. Теперь Цеповяз отбывает наказание в обычном бараке и без привилегий.