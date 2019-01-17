Погрустили о мире. Сирийцы присоединились в соцсетях к акции "10 лет назад"

Сирийцы присоединились к популярной акции в соцсетях и опубликовали фотографии одних и тех же локаций в стране до и после начала боевых действий.
#10yearchallenege Syria in 2009 and Syria in 2019— Aditya Gupta (@researchAditya) 17 января 2019 г.
Reason @POTUS pic.twitter.com/LVNlhdLUPI
Пользователи соцсетей публикуют свои портреты за 2009 и 2019 годы, чтобы показать, насколько они изменились за это время.
اشنا زما وطن کی زما داسی زندگی ده.— Adv Akhpalwak khan kakar (@Akhpalwakk) 17 января 2019 г.
چی جنگ پکی آزاد دے او په مينه پابندى ده.#لس_کلن_چیلنج#10_years_challenge pic.twitter.com/cWxTLMYNI7
Сирийские СМИ и обычные люди решили принять участие в этой акции, чтобы напомнить миру о разрушительных последствиях сирийского кризиса.
#10YearChallenge #Syria #Aleppo 2009 vs 2019 pic.twitter.com/VXpSvHWmq3— ✖️ (@Idkban) 17 января 2019 г.
Как отмечают сирийские СМИ, в 2009 году исторические объекты и достопримечательности привлекали туристов, но в 2019-м большинство из локаций превратились в руины.
Напомним, 14 января президент США Дональд Трамп заявил о начале вывода войск из Сирии.
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