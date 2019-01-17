Погрустили о мире. Сирийцы присоединились в соцсетях к акции "10 лет назад"

СМИ и простые граждане САР решили показать миру, как изменилась их страна с начала крупномасштабного военного конфликта.

Сирийцы присоединились к популярной акции в соцсетях и опубликовали фотографии одних и тех же локаций в стране до и после начала боевых действий.

Пользователи соцсетей публикуют свои портреты за 2009 и 2019 годы, чтобы показать, насколько они изменились за это время.

اشنا زما وطن کی زما داسی زندگی ده.

چی جنگ پکی آزاد دے او په مينه پابندى ده.#لس_کلن_چیلنج#10_years_challenge pic.twitter.com/cWxTLMYNI7 — Adv Akhpalwak khan kakar (@Akhpalwakk) 17 января 2019 г.

Сирийские СМИ и обычные люди решили принять участие в этой акции, чтобы напомнить миру о разрушительных последствиях сирийского кризиса.

Как отмечают сирийские СМИ, в 2009 году исторические объекты и достопримечательности привлекали туристов, но в 2019-м большинство из локаций превратились в руины.

Напомним, 14 января президент США Дональд Трамп заявил о начале вывода войск из Сирии.