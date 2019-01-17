"Единая Россия" создаст систему контроля за реализацией нацпроектов

Ранее Путин потребовал, чтобы результатом ключевых национальных проектов стали не отчёты, а "реальные дела".

"Единая Россия" создаст систему всероссийского контроля за реализацией нацпроектов, к которой подключат депутатский корпус ЕР в регионах и муниципалитетах. Об этом рассказал на заседании президиума генсовета партии секретарь генсовета Андрей Турчак.

— Это позволит отслеживать, как на местах выполняются нацпроекты: строятся, реконструируются объекты, проводятся запланированные мероприятия, — пояснил Турчак.

По словам парламентария, результаты работы над национальными проектами должны выражаться в "реальных делах". Турчак напомнил, что накануне эту задачу президент Владимир Путин поставил перед кабмином. Об этапах реализации члены ЕР будут докладывать председателю партии — премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.