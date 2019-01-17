В Саратове машина протаранила "Пятёрочку" — видео

В Саратове автомобиль Hyundai протаранил вход в "Пятёрочку". Видеозапись инцидента опубликована в Сети.
На кадрах видно, что автомобиль едва не задел вошедшего в помещение магазина мужчину. Как сообщает портал "ЧП Саратов", водитель машины объяснил произошедшее технической неисправностью.
В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее Лайф рассказывал, что в Саратове из-за проблем с уборкой снега на дорогах образовались заторы. Город покрылся ледяными сосульками и превратился в мем.
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