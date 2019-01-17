Путин лично вручил Вучичу орден Александра Невского

Президент РФ Владимир Путин лично вручил сербскому лидеру Александру Вучичу орден Александра Невского.

— Имя Александра Невского особо почитается в нашей стране, — заявил Владимир Путин, пожелав коллеге крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на высшем государственном посту.

— Эта награда имеет для меня большое значение. Потому что я получаю этот орден от президента РФ Владимира Путина, — ответил по-русски Вучич.

Он отметил, что Путин возвысил Россию и защитил жизненные интересы сербского народа.