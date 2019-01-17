Путин и Вучич подводят итоги переговоров в Белграде — видео

Президент России Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич провели пресс-конференцию по итогам переговоров, которые сегодня состоялись в Белграде. Ожиданий от встречи было масса. Эксперты предполагали, что наряду с вопросами развития двусторонних политических и экономических связей на переговорах будет обсуждаться ситуация вокруг Косова, а также подключение Сербии к европейскому ответвлению газопровода "Турецкий поток". Что из этого удалось обсудить? Слово лидерам.
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