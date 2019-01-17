Производитель пообещал продавать "девяток" яиц по цене "восьмёрки"

Коробки с девятью куриными яйцами с конца следующего месяца будут продаваться в российских магазинах по сниженной цене. Специальную акцию анонсировала удмуртская птицефабрика "Вараксино".

— Каждое девятое яйцо в этой упаковке будет бесплатно, то есть потребитель будет платить не за девять яиц, а за восемь. Старт продаж бренда "Вараксино" в данной упаковке планируется на конец февраля, — цитирует ТАСС коммерческого директора предприятия Сергея Кириллова.

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на появление на прилавках коробок, в которых вместо привычного десятка девять яиц. После этого губернатор Куйвашев заявил, что региональные птицефабрики не будут прибегать к уменьшению количества яиц в упаковке, и предложил, напротив, увеличить их число в стандартном наборе. Сегодня, 17 января, птицефабрика "Рефтинская" в Свердловской области начала продавать яйца в коробках по 12 штук.