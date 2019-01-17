Путин поручил утвердить план по популяризации волонтёрства в России

Документ предусматривает создание социальной рекламы и размещение соответствующей информации в СМИ и Интернете.

Президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 июля утвердить план по популяризации волонтёрства среди россиян. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Госсовета 27 декабря 2018 года опубликован на сайте Кремля.

— Утвердить план мероприятий по популяризации добровольчества (волонтёрства), предусматривающий размещение социальной рекламы, распространение информации о такой деятельности в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет, — говорится в поручении.

Помимо того, кабмин совместно с Ассоциацией волонтёрских центров и организацией "Россия — страна возможностей" разработает программу обучающих курсов и подготовит список дисциплин, которые будут включены в профессиональные и дополнительные образовательные программы для ознакомления чиновников с работой НКО, специализирующихся на поддержке населения.

Ответственным за реализацию программ по развитию волонтёрства в России назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.