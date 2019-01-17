В Минздраве не поддержали идею продажи лекарств в почтовых отделениях

При этом в ведомстве отметили, что готовы использовать услугу почты по доставке лекарств.

Министерство здравоохранения России не поддерживает идею продавать лекарства в почтовых отделениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Елену Максимкину.

— Продажа на почте — нет, использование услуг по доставке почтальоном лекарственных препаратов — да, то есть мы готовы поддержать, — сказала она.

По словам Максимкиной, продажа лекарств требует соблюдения аптечной практики и наличия специалистов, которые могут дать консультацию по препаратам.

Ранее стало известно, что десятки отделений Почты России в Мурманской области начали продавать пиво для повышения их рентабельности и привлечения дополнительных средств на улучшение работы почтовой связи. Эксперт считает, что подобный симбиоз понравится жителям сельской местности. В компании рассказали, что продажа слабоалкогольной продукции стартовала более чем в трёх тысячах отделений по всей стране.

Позже почтовый оператор заявил, что рассмотрит возможность продажи лекарств в отделениях вместо пива, если такое решение поступит от российских властей.