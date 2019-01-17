Путин заявил, что Россия ценит позицию Вучича

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва ценит позицию президента Сербии Александра Вучича, которая не подвержена политической и международной конъюнктуре.
— Мы высоко ценим эту вашу принципиальную позицию, уважаемый господин президент, — заявил Путин сербскому лидеру после того, как вручил ему орден Александра Невского.
Президент РФ добавил, что благодаря личному участию Вучича успешно продвигается взаимодействие Москвы и Белграда.
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