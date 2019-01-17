Россия и Сербия сегодня подписали соглашения на 200 млн евро

Россия и Сербия сегодня во время визита в Белград президента РФ Владимира Путина утвердили соглашения на 200 млн евро. Об этом рассказал лидер Сербии Александр Вучич.

— Если мы всё сделаем так, как начали сегодня, эта цифра возрастёт до 600 миллионов евро, — заявил Вучич.

Он отметил, что в Белграде очень рады такому широкому сотрудничеству с Россией в разных областях.

Видео с пресс-конференции глав двух государств по итогам встречи можно посмотреть в материале Лайфа.