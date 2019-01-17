Стал известен состав нового жюри шоу "Голос. Дети"

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Стал известен состав нового жюри шоу "Голос. Дети"

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Каждый из трёх утверждённых наставников конкурса талантов уже имеет опыт в телепроекте.

В скором времени на Первом канале состоится премьера нового сезона шоу "Голос. Дети", в состав жюри которого войдут певцы Валерий Меладзе, Пелагея и Светлана Лобода. Об этом сообщает издание Super.

<p>Фото: © VK / <a href="https://vk.com/wall-55157869_936624" target="_blank">Голос. Дети</a></p>

Все трое наставников уже имеют опыт в телепроекте, однако Лобода сидела в кресле судьи в украинской версии шоу. Она принимала участие в программе "Голос. Дети" в 2013 году вместе с Олегом Скрипкой и Тиной Кароль.

В прошлом году в жюри проекта Меладзе и Пелагея участвовали с Василием Вакуленко, также известным как рэпер Баста.

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