Дразнил и делал губы уточкой. Обматерившая гаишников автоледи объяснила поступок

По словам Владиславы Благодаревой, она решила "расставить акценты" в произошедшей ситуации.

Жительница города Каменска-Уральского, обматерившая сотрудников ГИБДД, прокомментировала свой поступок, сообщает агентство "Европейско-азиатские новости".

По версии Владиславы Благодаревой, сотрудник ГИБДД отказывался "понимать культурную речь", дразнил её и "делал губы уточкой".

Женщина рассказала, что была остановлена и оштрафована за тонировку стёкол в машине 3 января. Убрать тонировку автоледи предписали до 13 января. 7 января патрульный начал штрафовать Благодареву за это же нарушение, несмотря на её объяснения. Владислава утверждает, что сотрудник ГИБДД вёл себя хамским образом.

— Сотрудник сказал, что ему это безразлично и он всё равно выпишет штраф. Когда я попыталась культурно его убедить, он начал делать движение губами, которое обычно называют "уточкой". Я это расценила как дразнилку, — пояснила Благодарева.

Женщина признала, что вела себя некорректно, однако отметила, что "нормальную речь сотрудник не понимал". На поведение инспектора она пожаловалась в отдел полиции города, где выяснилось, что полицейский отправил снятое им видео в общий чат.

Ранее Лайф сообщал, что СКР начал проверку бизнесвумен, обматерившей сотрудников ГИБДД.