По мнению лидера балканского государства, трудность заключается в том, что албанцы не желают идти на компромисс.

Президент Сербии Александр Вучич считает, что решить косовскую проблему в ближайшее время не удастся. Об этом он заявил по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

— Мы, конечно, разговаривали о Косове, но проблема видится в том, что албанцы не желают компромисса. Может быть, однажды они этого захотят, мы бы хотели это увидеть, — сказал сербский лидер.

Вучич заявил, что "без силы России в Совбезе ООН никакого решения не будет". Сербский президент признался, что не может быть оптимистом и говорить о решении косовской проблемы, поскольку в данный момент он его просто не видит и не уверен, что оно появится в ближайшем будущем.