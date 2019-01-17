Путин заявил, что будет рад посетить храм Святого Саввы в Белграде

Глава российского государства назвал успешным проект по оформлению внутреннего убранства церкви.

Президент РФ Владимир Путин будет рад посетить храм Святого Саввы в Белграде и встретиться с главой Сербской православной церкви. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции по итогам российско-сербских переговоров.

— Рад, что сегодня мне представится возможность посетить этот имеющий для Сербии особое значение храм, встретиться с предстоятелями Сербской православной церкви, — сказал Путин.

Президент РФ напомнил, что в следующем месяце в Сербии стартуют масштабные мероприятия в рамках российской духовной культуры. По оценке Путина, сейчас успешно реализуется проект по оформлению внутреннего убранства храма Святого Саввы.