Вучич назвал российский газ самым лучшим

Политик подчеркнул, что балканское государство не может себе позволить покупать голубое топливо у других стран по цене в два раза больше.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его страна хочет получать самый лучший и выгодный по цене газ — российский. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам российско-сербских переговоров в Белграде.

Политик признался, что наслушался историй о голубом топливе, которое может поставляться в балканское государство со всего мира. Однако, как заметил Вучич, он ещё не видел ни одного кубометра другого газа, кроме российского.

— Упоминали жидкий, сжиженный газ по цене в два раза больше, но зачем нам платить в два раза больше? Мы не можем и не будем... Мы хотим получать газ по самой благоприятной цене и самый лучший газ, а это российский, — подчеркнул сербский лидер.

Ранее Вучич заявил, что Белград хочет получать газ через "Турецкий поток" — через территорию Болгарии. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин сообщил о готовности Москвы вложить $1,4 млрд в проект продолжения "Турецкого потока" через Сербию.